Задержанному на взятке в $50 тысяч мэру Рени суд назначил залог в ₴1,3 миллиона

ВАКС 26 января избрал меру пресечения Ренийскому городскому голове Игорю Плехову - залог в размере 1,342 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Кроме того, на лицо возложены следующие процессуальные обязанности: прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду; не отлучаться из города проживания без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего месяца проживания и работы; воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями; сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу.

Как известно, мэра Рени и депутата горсовета НАБУ и САП разоблачили «на горячем» 24 января, сразу после получения 50 тысяч долларов США неправомерной выгоды. Чиновники потребовали 100 тысяч долларов США за «содействие» в решении вопроса о выделении земельного участка в аренду под складские помещения.