В Тегеране мужчина устроил стрельбу в посольстве Азербайджана, есть убитый и раненые

В столице Ирана Тегеране утром 27 января довершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана,

Об этом сообщает МИД Азербайджана.

Нападавший был вооружен автоматом Калашникова. По данным агентства Trend, погибшего зовут Орхан Аскеров.

Во время перестрелки погиб глава службы безопасности дипломатической миссии.

По данным ведомства, также были ранены двое охранников посольства при предотвращении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший задержан.