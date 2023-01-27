Аферист по телефону представился представителем банка и выманил у николаевца ₴100 тысяч

Телефонный аферист выманил у жителя Николаева около 100 тысяч гривен.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

На мобильный телефон 52-летнего потерпевшего позвонил неизвестный, который, представившись работником отделения банка, сообщил, что с его карты пытаются снять средства. И для того, чтобы обезопасить себя якобы от несанкционированного вмешательства, нужно предоставить персональные данные для перевода средств на другую карту. Назвав собеседнику личные данные, со счета потерпевшего сняли около 100 тысяч гривен.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по части 1 статьи 190 УК Украины («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы.

Полиция призывает граждан быть бдительными и осторожными во время общения с незнакомцами. Не предоставляйте кому-либо свои личные данные и данные реквизитов счета. Не спешите проводить какие-либо операции по указаниям собеседников. Позвоните на «горячую линию» банка или лично посетите учреждение и решит вопрос со специалистами. Если в отношении вас совершено преступление, звоните на спецлинию 102.