США ликвидировали в Сомали одного из главарей ИГИЛ

Американские военные уничтожили ключевого посредника ИГИЛ в Сомали Билала аль-Судани и около 10 боевиков.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Контртеррористическая операция была проведена на севере Сомали по приказу президента США Джо Байдена. Официальные лица США добавили, что благодаря "тщательному планированию и безупречному выполнению плана жертв среди американских военнослужащих или гражданских лиц не было".

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил ликвидацию аль-Судани. Он отметил, что аль-Судани "был ответственен за содействие присутствию ИГИЛ в Африке и за финансирование операций группировки по всему миру, в том числе в Афганистане".