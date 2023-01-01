В Николаеве прохожие задержали грабителя, который избил знакомого и забрал его телефон

В Николаеве задержан мужчина за ограбление знакомого.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

26 января в полицию поступило сообщение от жителей Николаева о том, в местном парке они поймали злоумышленника, избившего и ограбившего мужчину.

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа отделения полиции № 2 Николаевского райуправления установила, что николаевец после употребления спиртных напитков вместе со своим знакомым забрал из его кармана мобильный телефон и начал убегать. Потерпевший догнал нападающего и хотел вернуть принадлежащую ему вещь. На что злоумышленник нанес знакомому телесные повреждения и снова скрылся.

Увидев драку, молодые люди, отдыхавшие в парке, догнали грабителя и позвонили по телефону в полицию.

Злоумышленником оказался 39-летний житель областного центра, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и связанных с незаконным оборотом наркотиков.

По согласованию с окружной прокуратурой Николаева следователи сообщили нападающему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины («Грабеж, совершенный в условиях военного положения»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Мобильный телефон был изъят и после проведения соответствующих экспертиз вернут владельцу.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении нападающего меры пресечения. Продолжается следствие.