Двоих жителей Николаевщины поймали на «продаже» несуществующих товаров волонтерам и военным

Киберполиция Николаевщины разоблачила злоумышленников, которые обманули военнослужащих и волонтеров.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Двое жителей пгт Братское в соцсетях создавали так называемые интернет-магазины. Злоумышленники ориентировались под запросы населения и предлагали пользующиеся спросом товары, в частности военную тактическую одежду и генераторы. Для продвижения интернет-страниц использовали рекламу.

Условием покупки была полная предоплата на банковские карты. Однако, получив деньги, мужчины не выполняли взятые на себя обязательства. Клиентам сообщали, что якобы нужно еще подождать, потому что товары доставляют из-за границы. В дальнейшем злоумышленники блокировали покупателей.

По предварительным данным, фигуранты обманули десятки военных и волонтеров. В настоящее время правоохранители устанавливают сумму ущерба.

В доме правонарушителей полицейские провели обыск. По результатам удалены мобильные телефоны, SIM-карты и «черновые» записи.

Уголовное правонарушение разоблачили сотрудники отдела противодействия киберпреступлениям в Николаевской области совместно со следователями отделения полиции №1 Вознесенского районного управления полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения фигурантам.