Суд отменил закрытие дела киевского прокурора, похитившего 8 килограммов золота

Высший антикоррупционный суд по апелляционной жалобе САП отменил решение о закрытии дела в отношении прокурора, обвиняемого в завладении 8 килограммами золота.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Суд направил на новое рассмотрение обвинительный акт о злоупотреблении служебным положением и подлоге служебных документов.

В конце 2019 – начале 2020 года прокурор местной прокуратуры Киева в соответствии с приказом о командировке был привлечен в состав группы прокуроров Генеральной прокуратуры. Используя предоставленные полномочия, прокурор подделал процессуальные документы и незаконно завладел 8 килограммами золота, которое было ранее изъято им во время обыска.

Однако в ходе рассмотрения отдельные судьи в коллегии приняли решение о закрытии дела, мотивируя свое решение несогласием с определением ВАКС о продлении срока досудебного расследования. САП обжаловала это решение в апелляционной инстанции.