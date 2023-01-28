На Закарпатье задержали автоцистерну, в которой контрабандист спрятал 2,5 тонны сигарет

На Закарпатье, в пункте пропуска «Дьяково», пограничники совместно с таможенниками обнаружили большую партию табака при осмотре грузовика с цистерной для перевозки сжиженного газа.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе и Государственной таможенной службе.

Водитель ехал в Румынию и сообщил, что цистерна пуста, однако пограничники заметили признаки механического вмешательства на прижимных гайках люка. Осмотр цистерны с помощью системы "Рапискан" показал, что в ней ящики с сигаретами.

“При тщательной проверке цистерны внимание таможенников привлек нехарактерный звук как для пустой емкости. Кроме того, обнаружена подкраска шурупов в передней части цистерны, что говорило о возможном постороннем доступе к внутренней части цистерны. Инспекторы перенаправили транспортное средство на контрольное взвешивание, которое показало существенную разницу с указанным в документах весом – на 2,5 тонны больше”, - говорится в сообщении.

В настоящее время идет осмотр и изъятие незаконного товара. По состоянию на вечер 27 января изъяли 215 ящиков с сигаретами.