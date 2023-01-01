В Николаеве спецназ задержал агрессивного мужчину, ранившего патрульного ножом

В Николаеве задержали психически больного мужчину, который угрожал ножом своей жене и ранил патрульного.

Об этом сообщили в патрульной полиции Николаевской области.

"Мой муж угрожает мне ножом", - такой вызов на днях получили николаевские патрульные.

На спецлинию полиции позвонила обеспокоенная женщина и сообщила, что ее психически больной муж схватил на кухне ножи и начал агрессивно вести себя, никого к себе не подпускал. На место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции и медики. В тот момент, когда полиция успокаивала гражданина, чтобы передать врачам, тот внезапно ранил одного из патрульных ножом. Пострадавшему врачи на месте оказали квалифицированную помощь.

Мужчина закрылся в комнате и угрожал нанести вред себе и окружающим, поэтому было принято решение вызвать полицейских роты ТОР. Также, узнав о раненом патрульном, на место происшествия прибыли начальник управления Виталий Данила и его заместитель Максим Лебедев для оказания помощи.

Дождавшись, когда мужчина потеряет бдительность, общими усилиями патрульные задержали его и передали медикам.