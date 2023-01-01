Житель Николаевщины незаконно вырубил ясени на территории Нацпарка «Бугский Гард» – ему грозит до 5 лет тюрьмы

Жителя Первомайского района будут судить за незаконную порубку деревьев на землях природно-заповедного фонда на территории парка «Бугский Гард».

Об этом сообщает Первомайская окружная прокуратура.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Первомайского района по факту незаконной порубки деревьев в лесных насаждениях, что причинило существенный ущерб, причиненный на объекте природно-заповедного фонда (ч. 3 ст. 246 УК Украины).

Следствием установлено, что в декабре 2021 года 31-летний злоумышленник в нарушение норм Лесного кодекса Украины, не имея специального разрешения на использование лесных ресурсов, незаконно вырубил ясени, расположенные в лесополосе в пределах Мигиевского сельского совета Первомайского района Николаевской области на территории природно-заповедного. фонда общегосударственного значения НПП «Бугский Гард», недалеко от села Курипчено.

Ущерб Мигиевскому обществу оценили в 32 тысячи гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, ранее возле мэрии Николаева спилили голубые елки , которые считали украшением Соборной площади. Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что елки возле мэрии спилили, потому что они разрушали фундамент здания.