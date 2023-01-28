На Закарпатье пограничники задержали пятерых уклонистов от мобилизации – один из них выдавал себя за женщину

В Закарпатской области пограничники отдела «Вилок» остановили у границы с Венгрией трех мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска.

Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 28 января.

«Задержанные – военнообязанные граждане Украины. Один из мужчин пытался притворяться женщиной, однако, в конце концов признался в обмане. Незаконно покинуть территорию страны мужчины пытались во избежание мобилизации», – говорится в сообщении.

На задержанных составили протоколы об административном правонарушении по статье о незаконном пересечении или попытке незаконного пересечения государственной границы Украины (ст.204-1 КУоАП), составили протоколы, дела направили в суд.

Теперь мужчин ждет встреча с работниками территориального центра комплектования.

Кроме того, в Закарпатье пограничники задержали двух «водолазов», которые пытались незаконно преодолеть украинско-венгерскую границу по реке Тиса в гидрокостюмах.

«Выяснилось, что один из задержанных является закарпатцем, другой – жителем Тернопольщины… Закарпатец в этой нехитрой схеме должен был только помочь своему сообщнику преодолеть реку, забрать предоставленный во временное пользование гидрокостюм и вернуться назад. За такой сервис без гарантий на сохранение жизни житель Тернополя заплатил 4500 долларов», – говорится в сообщении.

Пока оперативники устанавливают организатора этого канала незаконного перемещения лиц.

Напомним, пограничникипоймали уклоняющегося, который второй раз купил поддельные документы, чтобы выехать за границу.