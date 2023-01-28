Хорватия решила обеспечить генераторами 50 школ и больниц Украины

Власти Хорватии приняли решение о передаче 1 миллиона евро программе ЮНИСЕФ по срочному обеспечению школ и больниц Украины генераторами.

Об этом сообщило министерство иностранных и европейских дел Хорватии.

Указано, что эти средства пойдут на закупку 50 генераторов мощностью 100 кВт – передадут их в украинские школы и больницы, чтобы обеспечить их непрерывную работу при отключениях электроэнергии.

«Хорватия присоединяется к глобальной инициативе по безвозмездной передаче электрогенераторов для помощи украинцам этой зимой. Хорватия активно и последовательно помогает Украине во всех сегментах», – сказал министр иностранных и европейских дел Гордан Грлич Радман на заседании правительства в Загребе.

Напомним, Прага передала Николаеву 226 дизельных обогревателей и 8 генераторов – их будут использовать в пунктах несокрушимости и коммунальных заведениях.