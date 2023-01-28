Одной из жертв стрельбы в Иерусалиме стала гражданка Украины

В Израиле у синагоги в Иерусалиме во время теракта пострадала гражданка Украины.
Об этом сообщили в посольстве Украины в Израиле.
Как известно, 27 января террорист начал стрелять по людям выходившим из синагоги в районе Неве-Яаков после пятничной вечерней молитвы. Он пытался скрыться на автомобиле, а затем был ликвидирован полицией. Семь человек были убиты и по меньшей мере десять получили ранения в результате теракта.
«Посольство Украины в Израиле глубоко обеспокоено и поражено ужасающими нападениями в Иерусалиме.
Террор и насилие против мирного населения, против детей, недопустимы.
С грустью сообщаем, что среди невинных жертв есть гражданка Украины.
Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и молимся за полное выздоровление раненых», – говорится в сообщении посольства.