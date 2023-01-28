Одной из жертв стрельбы в Иерусалиме стала гражданка Украины

В Израиле у синагоги в Иерусалиме во время теракта пострадала гражданка Украины.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Израиле.

Как известно, 27 января террорист начал стрелять по людям выходившим из синагоги в районе Неве-Яаков после пятничной вечерней молитвы. Он пытался скрыться на автомобиле, а затем был ликвидирован полицией. Семь человек были убиты и по меньшей мере десять получили ранения в результате теракта.