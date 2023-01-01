На Николаевщине мужчину задержали за кражу в подъезде камер наблюдения и датчика движения – ему грозит восемь лет тюрьмы

В Первомайске полиция задержала мужчину за кражу камер видеонаблюдения и оборудованием из подъездов многоэтажки.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области

Вечером 27 января в Первомайский районный отдел полиции поступило заявление от местного жителя о краже принадлежащего ему имущества. Заявитель рассказал, что недавно он по месту жительства во всех подъездах многоэтажки по улице Днепровской установил камеры видеонаблюдения и датчики движения. Но около 18:00 он обнаружил, что в двух подъездах исчезли две видеокамеры и один датчик движения, стоимость которых составляет около 5000 гривен.

В течение нескольких часов установили личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался 29-летний местный житель, уже привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Фигурант был доставлен в отдел полиции, где следователи задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины.

Угнав указанное оборудование, вор спрятал его в заброшенном доме, расположенном неподалеку от места преступления. По словам молодого человека, похищенное он хотел впоследствии продать.

Полицейские изъяли похищенное имущество. После проведения необходимых следственных действий все вернут владельцу.

В настоящее время проводится расследование уголовного производства, начатого по части 4 статьи 185 УК Украины («Кража, совершенная в больших размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения»).

Задержанному сообщили о подозрении в совершении кражи. За совершенное подозреваемому грозит до восьми лет заключения.

В ближайшее время в отношении него в суде изберут меру пресечения.

В настоящее время правоохранители проверяют причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений на территории области.

В полиции подчеркнули, что лиц, совершающих преступления в условиях действующего в Украине правового режима военного положения, ожидает усиленная ответственность и более суровое наказание.

Напомним, как в Николаеве суд вместе с прокуратурой «наказали» женщину за годы работы на российскую разведку двумя годами условно.