В Иерусалиме произошла еще одна стрельба – огонь открыл 13-летний подросток

В Иерусалиме произошла вторая стрельба за сутки, в результате пострадали два человека. Местная полиция сообщает, что огонь открыл 13-летний подросток.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Инцидент произошел на месте археологических раскопок «Город Давида». Ранения получили 22-летний волонтер скорой помощи и его 45-летний отец. Оба находятся в тяжелом, но стабильном состоянии с травмами верхней части тела. Также сообщается, что легкое ранение получил солдат ЦАХАЛ.

В задержании нападавшего приняли участие двое гражданских, воспользовавшихся своим разрешенным оружием.

Несовершеннолетний стрелок – житель восточного Иерусалима. Он также был ранен, его задержали. Теперь ему помогают медики.

نجمة داود الحمراء: المصابان في إطلاق النــ،ار بالقدس قبل قليل بحالة "خطيرة"8. — وكالة قدس نت للأنباء (@qudsnet) January 28, 2023

Напомним, что предварительная стрельба в Иерусалиме произошла 27 января. Террорист начал стрелять по людям выходившим из синагоги в районе Неве-Яаков после пятничной вечерней молитвы. Он пытался скрыться на автомобиле, а затем был ликвидирован полицией. Семь человек были убиты и по меньшей мере десять получили ранения в результате теракта. Одной из жертв стрельбы в Иерусалиме стала гражданка Украины.