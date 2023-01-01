В Германии суд приговорил к тюремному сроку серийного убийцу ежей

Суд в городе Гисен (федеральная земля Гессен) оставил в силе приговор Дэвиду Л.: следующие два года и десять месяцев он проведёт в тюрьме за убийство животных. Сообщается, что за последние годы мужчина замучил до смерти по меньшей мере 32 ежа и четырёх кроликов.

Об этом пишет BILD.

Изначально такой же приговор в июле прошлого года вынес окружной суд города Фридберга, однако Дэвид Л. обжаловал решение, освободился и вернулся домой в район Веттерау. Уже после этого местные жители продолжили находить на улице тушки убитых животных.

«У Дэвида Л., как утверждает следствие, был собственный характерный почерк: он связывал убитым животным задние лапы и упаковывал тушки в пластиковые пакеты, оставляя их в оживлённых местах. Несколько раз он положил мертвых ежей в собственные носки, после чего преступника и удалось вычислить: изучив следы ДНК, следователи вышли на Дэвида Л. — выяснилось, что мужчина уже имеет несколько судимостей», - пишет издание.

Во время обыска в квартире Дэвида Л. полицейские обнаружили шкуры убитых животных и инструменты: в частности, плоскогубцы, с помощью которых мужчина издевался над ежами. Животных, судя по всему, преступник поймал в дикой природе с помощью пластиковых контейнеров, которые он использовал в качестве ловушек. Местные жители также утверждают, что Дэвид Л. убил ещё двух кошек, однако сам он это отрицает.

Психологи, которые общались с осуждённым, пришли к выводу, что у него — теяжелое расстройство личности с элементами садизма, однако ответственность за свои действия он может нести. Помимо тюремного заключения, Дэвиду Л. пожизненно запретили держать домашних животных.