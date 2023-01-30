В николаевской полиции начали служебное расследование относительно ДТП своего сотрудника, его отстранили от службы

По факту происшествия в Николаевском районе с участием полицейского назначено служебное расследование.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Как известно, в районе села Красное, на трассе Николаев-Одесса автомобиль Hyundai врезался в грузовик. Сообщалось, что водитель и еще двое мужчин были полицейскими, находившимися в состоянии алкогольного опьянения.

В полиции уточнили, что в результате столкновения транспортных средств водитель Hyundai Tucson - сотрудник полиции и двое его пассажиров 37-летний мужчина и 38-летняя женщина с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение. Водитель грузовика не пострадал.

Следователи Территориального управления Государственного Бюро расследований, работавшие на месте происшествия, решают вопрос о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований.

В настоящее время назначено служебное расследование обстоятельств происшествия, на период которого 42-летний полицейский отстранен от службы.