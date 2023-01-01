Полиция задержала жителя Николаевщины, который с ножом напал на собутыльника

Николаевские полицейские задержали мужчину за причинение тяжких телесных повреждений знакомому.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В Николаевское районное управление полиции поступило сообщение от медиков, о том, что в них доставили 47-летнего местного жителя с ножевыми ранениями грудной клетки и брюха.

В ходе следственно-оперативных мер полицейские установили, что телесные повреждения потерпевший получил от знакомого во время распития спиртных напитков. Впоследствии 50-летнего злоумышленника оперативники доставили в райуправление полиции, где следователи задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Выяснилось, что задержанный находится под следствием за домашнее насилие.

С места происшествия полицейские изъяли орудие преступления - нож и направили его на экспертное исследование.

Следователи по согласованию с прокуратурой сообщили фигуранту о подозрении по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 УК Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде ареста сроком на 60 суток.

Пострадавший находится в больнице.

Следственные действия продолжаются.