Житель Николаевщины получил восемь лет тюрьмы за восемь краж и один грабеж

В Николаевской области 29-летнего жителя города Первомайск приговорили к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы за серию краж и грабеж.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

На судебном заседании доказано, что мужчина, неоднократно ранее судимый за корыстные преступления, похищал со двора домов жителей Первомайска их личное имущество. Установлены восемь эпизодов краж и один эпизод грабежа.

Суд признал мужчину виновным. Осужденный находится под стражей, приговор пока не вступил в законную силу.