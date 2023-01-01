В Николаеве будут судить лаборанта, который за взятку подменил анализы со следами наркотиков

В Николаеве направили в суд обвинительный акт в отношении 32-летнего работника одного из медицинских учреждений по факту получения взятки в размере 20 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Обвиняемый фельдшер-лаборант, используя служебное положение, намеревался подменить изъятые днем ранее анализы гражданина, в которых по результатам экспресс-теста содержались остатки наркотических средств, на биологические образцы, в которых не было наркотиков.

"В дальнейшем указанные биологические образцы позволили бы получить результат токсикологического исследования об отсутствии в веществе биологической среды гражданина наркотического средства", - говорится в сообщении.

Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до четырех лет.