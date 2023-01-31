В Николаеве прокурор просил суд отправить в СИЗО бойца ТРО из Херсона за несвоевременно сданный автомат и выстрел на улице

В Николаеве суд избрал меру пресечения 33-летнему жителя Херсона, подозреваемого в хулиганстве и незаконном хранении оружия (ч.4 ст.296, ч.1 ст.263 УК Украины).

Об этом сообщили в Центральном районном суде Николаева.

Согласно материалам ходатайства, подозреваемый приобрел в неустановленном органом досудебного расследования месте автомат Калашникова «АК-74», хранивший по месту жительства, а 13 января 2023 года перенес в автомобиль своего знакомого, где он находился до момента его изъятия в тот же день.

Прокурор просил суд удовлетворить ходатайство и избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. В качестве рисков отметил, что подозреваемый может скрываться от следствия и влиять на свидетелей.

Подозреваемый объяснил, что с началом полномасштабной военной агрессии рф, он находился в Шуменском микрорайоне Херсона, возле Бузкового парка, где помогал бойцам сил Херсонской ТРО. Затем он сам вступил в ряды терробороны и ему выдали тот автомат. После обстрелов их позиций он был вынужден бежать и автомат взял с собой, потому что не было возможности его сдать. Все время оккупации хранил оружие у себя дома.

13 января он показывал автомат товарищу и случайно нажал на спусковой крючок, в результате чего произвел несколько выстрелов. Испугавшись, он без ведома знакомого положил оружие в его транспортное средство. В дальнейшем, когда ему позвонили по телефону сотрудники полиции, признал свою причастность и показал, где находится оружие.

Также он сообщил, что с началом войны отправил жену и ребенка в Европу, работает автомехаником на собственном СТО, однако средств для внесения залога в случае его назначения у него не хватит.

Защитник просил выбрать более мягкую меру пресечения.

Исследовав материалы ходатайства, суд пришел к выводу, что с учетом факта, что подозреваемый является жителем прифронтового Херсона, а свидетель в производстве его товарищ, риски наведенные следователем и прокурором действительно существуют.

Однако, с учетом того факта, что подозреваемый имеет прочные социальные связи, постоянное место жительства и работы, сотрудничает со следствием, эти риски не весомы.

При этом следственный судья Иван Дирко принял решение подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства, возложив обязанности являться по вызову следователя, суда, не выезжать за пределы города Херсон, не общаться со свидетелями, сдать на хранение свой загранпаспорт. .

Напомним, как в Николаеве суд вместе с прокуратурой «наказали» женщину за годы работы на разведку рф двумя годами условно.