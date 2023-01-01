ВАКС дал скандальному бывшему топ-прокурору ГПУ Сусу девять лет тюрьмы с конфискацией имущества

ВАКС 31 января приговорил бывшего заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса к девяти годам тюрьмы с конфискацией имущества

Об этом сообщили в пресслужбе Высшего антикоррупционного суда.

«ВАКС назначил ему наказание: – по ч. 3 ст. 191 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах, адвокатуре сроком 3 (три) года; – по ч. 4 ст. 191 УК Украины – в виде 6 (шести) лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах, адвокатуре сроком на 3 (три) года; – по ч. 5 ст. 191 УК Украины – в виде 9 (девяти) лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах, адвокатуре сроком на 3 (три) года и с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества. На основании ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее сурового наказания более суровым окончательно назначить наказание в виде 9 (девяти) лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах, адвокатуре сроком на 3 (три) года и с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества. Также суд лишил обвиняемого классного чина старший советник юстиции. Кроме того, ВАКС конфисковал в доход государства все имущество (2 квартиры, 2 земельных участка, гараж и автомобиль), на которое наложен арест определением следователя судьи Соломенского районного суда города Киева от 07 августа 2017 года», – сказано в сообщении.

Приговор может быть обжалован в течение тридцати дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

По версия обвинения, ГПУ расследовалось дело о нелегальном игорном бизнесе. 16 января 2016 года во время обыска в ресторане «Царь» и гостиницы «Дружба» Сус нашел и изъял 9025 долларов и 192 660 гривен. В дальнейшем указанные денежные средства бывший следователь якобы присвоил. Также, по версии НАБУ, Сусом были присвоены 8600 гривен, которые изъяли 20 января 2016 года по результатам обыска на улице Владимирской.

Примерно 20 февраля 2016 года следователями ГПУ, среди которых был Сус, проведен обыск в Белой Церкви, где изъяты игровые автоматы, мебель и другие вещи по месту нахождения нелегального игорного заведения. Любые сведения об обысках в материалах дела, в рамках которого велись следственные действия, отсутствуют.

30 октября 2016 года в Киеве с помощью неустановленного физического лица Сус за 10 тысяч долларов якобы продал игровые автоматы, столы для покера и рулеток, барные стулья, металлическую статую женщины и другие вещи, ранее изъятые на обысках в Белой Церкви. Само дело передано в Главное следственное управление ДФС без вещественных доказательств.

Напомним, 25 июля 2017 года НАБУ совместно с САП в аэропорту «Борисполь» задержали экс-прокурора ГПУ близкого к бывшему нардепу Александру Грановскому. Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Сус был уволен за то, что он не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиле. А именно: Сус не указал в анкете добропорядочности авто премиум класса Audi Q7 стоимостью более 900 тысяч гривен, который принадлежал его 85-летней бабушке. Позже на задержанного экс-прокурора Суса надели электронный браслет и отправили домой в Хмельницкий. Через время Сус был арестован, но вышел из СИЗО под залог в 1,2 миллиона гривен.

Также напомним, что в августе 2016 года произошел конфликт между сотрудниками ГПУ и детективами Национального антикоррупционного бюро, осуществлявших наружное наблюдение за Сусом. Дмитрий Сус работал в департаменте ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики, который тогда считался подконтрольным народным депутатам Игорю Кононенко и Александру Грановскому.

В 2019 году Киевский суд отменил увольнение скандального прокурора Суса.