В Киеве мужчина застрелил жену брата и инсценировал грабеж

Полиция Киева задержала злоумышленника, который во время застолья застрелил невестку.

Об это сообщает МВД.

На днях в полицию позвонил по телефону мужчина и сообщил, что в его доме неизвестные убили жену. На место происшествия выезхала полиция и кинологи.

Начальник Дарницкого управления полиции Олег Гудыма рассказал, что по прибытию по указанному адресу правоохранители обнаружили в доме двух братьев и тело 35-летней женщины с огнестрельным ранением головы.

«Мы опросили родственников, осмотрели место происшествия и выяснили, что в момент инцидента заявитель находился на втором этаже дома. По словам брата заявителя, в квартиру ворвались двое мужчин и потребовали деньги. В поисках ценных вещей незнакомцы устроили беспорядок и покидая место преступления застрелили невестку. Мы начали отработку данной версии события, однако своего подтверждения оно не нашло. Как выяснилось, во время застолья киевлянин под хмельком во время демонстрации охотничьего оружия, которое было заряжено, выстрелил родственнице в голову, в результате чего она сразу умерла. С целью скрыть убийство и увести от себя подозрение, фигурант инсценировал в доме грабеж - разбросал в доме вещи и придумал детали происшествия для брата и полиции», - сказал он.

В полиции установили, что оружие фигурант выбросил в озеро. Следователи повторно опросили мужчину, в результате чего он признался, что никакого нападения неизвестных не было, а тяжкое преступление совершил именно он.

«С привлечением сотрудников ГСЧС мы нашли оружие и направили на экспертизу. Подозреваемый, 1984 года рождения, задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», - отметил Олег Гудыма.

Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Судом задержанному избрана мера пресечения – содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 15 лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что ранее в Полтавской области чиновника задержали за заказное убийство предпринимателя.