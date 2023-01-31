ВАКС присудил 8 лет тюрьмы с конфискацией для пособника в получении ₴2 миллионов взятки за реставрацию Кабмина

Финдиректор субподрядной организации признан 31 января виновным в пособничестве в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в размере, требовавшейся за подписание актов по результатам проведения ремонтно-реставрационных работ помещения КМУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

«Суд назначил ему наказание в виде 8 (восьми) лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества», – говорится в сообщении.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения. Он вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы приговор, если он не отменен, вступает в законную силу после принятия решения судом апелляционной инстанции.

В сообщении не указывается дело и фамилия обвиняемых, однако, по информации «Слово и дело», речь идет об Игоре Груздеве.

Экс-начальник управления секретариата Кабмина Игорь Новоселов и его посредник Игорь Груздев обвиняются в требовании и получении двух миллионов гривен неправомерной выгоды от представителя ООО «Спектрум Девелопмент». В августе 2019 Управление подписало с этой фирмой соглашение о восстановлении фасадов здания правительства Украины и подпорной стенки по улице Михаила Грушевского, 12/2. Как установило следствие, требуя взятку, чиновник отказался подписать акты выполненных работ по этому договору, которые в свою очередь являются основанием для осуществления расчета, несмотря на то, что «Спектрум Девелопмент» выполнило строительно-монтажные работы в полном объеме в определенный срок.