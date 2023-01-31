Житель Снигиревки, который продавал награбленное оккупантами имущество, а потом пытался откупиться взяткой, предстанет перед судом

В суд направили обвинительный акт в отношении 33-летнего жителя Снигиревки по факту коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Следствием установлено, что мужчина, во время оккупации Снигиревки, добровольно принял предложение от представителя вооруженных сил рф по ведению совместной хозяйственной деятельности, направленной на реализацию автозапчастей в городе для получения прибыли.

Так, с сентября по ноябрь 2022 года, коллаборант самовольно занял один из магазинов на местном рынке и начал торговать автозапчастями и смазочными маслами для автомобилей, которые ему передавал на реализацию представитель государства-агрессора.

«Часть полученной прибыли от реализации продукции предприниматель отдавал военнослужащему россии», - уточнили в сообщении.

Напомним, что мужчину задержали в конце прошлого года. Спустя пару недель коллаборант пытался «откупиться» от ответственности.