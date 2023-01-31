В пакистанской мечети во время теракта погибли более ста человек

Число жертв взрыва, произошедшего 30 января в городе Пешавар на северо-западе Пакистана, достигло ста человек. Накануне сообщалось о 32 погибших и 150 раненых.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя местной больницы, пишет Бабель.

Мечеть, в которой произошел взрыв, почти полностью разрушена. Разбор завалов продолжается, однако надежды найти людей живыми нет.

По предварительным данным, бомбу взорвал террорист-смертник, находившийся среди собравшихся для совместной молитвы верующих. Мечеть, где произошел теракт, находится на территории полицейского комплекса, поэтому среди посетителей было много полицейских.

Сразу после взрыва два представителя исламистской группировки «Техрик-е Талибан Пакистан» заявили, что взрыв стал местью за смерть одного из ее боевиков.

Однако позже другой высокопоставленный представитель группировки Мухаммад Хорасани опроверг эту информацию, сообщив, что «пакистанские талибы» не причастны к теракту. Хорасани подчеркнул, что устраивать нападения в мечетях и других сакральных просторах им запрещено.

Пешавар расположен в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, граничащей с Афганистаном. Эта территория регулярно подвергается нападениям со стороны группировки «Техрик-е Талибан Пакистан», которую США внесли в список террористических организаций.

Взрыв в мечети стал самым смертоносным терактом в Пешаваре с 2013 года, когда два террориста взорвали себя в христианской церкви, убив 127 человек.