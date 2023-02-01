ГБР предотвратило диверсию на Кураховской ТЭС, которую готовил экс-правоохранитель из Донбасса

Государственное бюро расследований предотвратило диверсию на Кураховской тепловой электростанции в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«Сотрудники ГБР в ходе специальной операции предотвратили диверсию на Кураховской ТЭС, которую готовил экс-правоохранитель из Донецкой области вместе со своим сообщником», - говорится в сообщении.

В частности установлено, что после захвата российскими оккупантами части Донецкой области чиновник одного из правоохранительных органов региона начал работать на врага.

«Поддерживая идею «русского мира», фигурант планировал с использованием взрывчатки повредить Кураховскую ТЭС. Он заблаговременно спрятал взрывные устройства, боеприпасы и средства инициирования взрыва в специально обустроенном тайнике недалеко от ТЭС, но на территории, которая подконтрольна Украине. А осуществить взрыв на «объекте» должен был его сообщник, с которым он активно обсуждал планы диверсии, в том числе через социальные мессенджеры», - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи ГБР установили факт подготовки диверсии в рамках расследования производства относительно государственной измены бывшего правоохранителя, который проводил фильтрационные мероприятия на одном из блок-постов временно оккупированной территории Донецкой области. Работая на оккупантов, он проверял машины и искал среди водителей и пассажиров людей, которые имеют принадлежность к правоохранительным органам или военнослужащим ВСУ и сотрудничают с государственными органами власти Украины.

Так, работники ГБР разоблачили его намерения по диверсии, установили место нахождение тайника и предотвратили теракт.

Сообщается, что экс-правоохранителю заочно сообщено о подозрении в государственной измене и в подготовке к совершению диверсии (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

В настоящее время работники ГБР разыскивают сообщника подозреваемого. Процессуальное руководство осуществляет Донецкая областная прокуратура.

Напомним, в Тернопольской области задержали агента, который за ₴5 тысяч корректировал ракетные обстрелы по энергообъектам.