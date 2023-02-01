В россии заочно осудили к 8 годам тюрьмы журналиста Невзорова

Басманный суд Москвы в среду, 1 февраля, заочно приговорил к 8 годам лишения свободы журналиста Александра Невзорова, признав его виновным в распространении дезинформации о российской армии.



Об этом сообщают россми.

«Признать Невзорова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор вынесен заочно», - говорится в приговоре судьи Евгении Николаевой.

Кроме того, журналисту запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет после отбытия срока наказания.

Представитель защиты Невзорова обжалует приговор суда.

- Будем обжаловать приговор, так как в деле Невзорова нет состава преступления. Невзоров - талантливый журналист, историк, осуществлял деятельность, согласно закону о СМИ, за пределы он не выходил, - отметила адвокат Надежда Федосеева.

Невзорову вменяют то, что 9 марта в Instagram и 19 марта на YouTube-канале он опубликовал информацию об умышленном обстреле вооруженными силами рф родильного дома в Мариуполе. В россии считают, что эти данные недостоверны.

Как известно, 3 июня в Государственной миграционной службе сообщили, что Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства российскому журналисту Александру Невзорову и его супруге.