Финансировал террористов «днр»: Контрразведка выявила новые факты преступной деятельности Богуслаева

Контрразведка и следователи Службы безопасности разоблачили новые факты преступной деятельности президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в работе на агрессора.
Об этом сообщает СБУ.
В ходе следственно-оперативных действий установлено, что после начала полномасштабного вторжения высокопоставленное должностное лицо осуществляло финансирование террористической организации «ДНР». В частности, из-за уплаты «налогов» и «сборов» в бюджет этого квазиобразования.
Среди прочего он сотрудничал с украинским предприятием, которое с 2014 года находится под контролем так называемой «днр». Его целью было снабжение авиакомплектующих предприятий военно-промышленного комплекса россии.
Установлено, что из-за сделки «бюджет» террористической организации «днр» получил более 290 млн российских рублей в виде «налогов» от реализации авиапродукции для нужд рашистов.
Вырученные деньги руководители оккупационной администрации Донецка направляли на нужды военных группировок рф, участвующих в боевых действиях против Сил обороны на восточном фронте.
На основании этих доказательств следователи Главного следственного управления СБУ сообщили главе промышленного гиганта о новом подозрении по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической организации).
Кроме этого, во время новых обысков правоохранители обнаружили более двух десятков медалей, грамот и почетных наград президенту АО «Мотор Сич» от представителей военно-политического руководства рф.
Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.
Напомним, что фигурант был задержан СБУ в октябре 2022 года вместе с начальником Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия.
На все имущество Богуслаева наложен арест.