ДБР провело обыски у Авакова по делу о падении вертолета в Броварах

У бывшего министра внутренних дел Арсене Авакове прошли обыски.

Эту информацию он подтвердил в комментарии «Бабелю».

Обыски проводилось Государственным бюро расследований. Они касались падения вертолета в Броварах Киевской области 18 января 2023 года, когда погибло руководство МВД.

По словам Авакова, во время обысков следователи смотрели контракты шестилетней давности с французской Airbus Helicopter, которая поставила МВД вертолеты H-225, H-145 и Н-125.

– Конечно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом, сказал он, добавив, что правоохранители формально отработали версию.

Напомним, 18 января в Броварах на Киевщине упал вертолет ГСЧС. В результате погибли 14 человек, в том числе представители оперативной группы МВД, в частности, руководство министерства – министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Также среди погибших один ребенок.