В Киеве Нацполиция проводит обыски у организаторов пьяных вечеринок, которые «накачивали» девушек алкоголем и унижали на видео

Сотрудники полиции проводят обыски в съемных квартирах Киева, в которых проводились так называемые пьяные вечеринки.

Об этом сообщает Нацполиция.

«Как только в Интернет-сети появились фото и видео с вечеринок, где молодые люди употребляют алкоголь и обижают и унижают девушек, правоохранители сразу начали отработку», - говорится в сообщении.

К настоящему времени полицейские уже установили фигурантов и места их пребывания. В рамках начатого уголовного производства проводятся необходимые следственные и розыскные мероприятия в столице и другом регионе государства.

В частности, оперативники уголовного розыска и миграционной полиции вместе со следователями при процессуальном руководстве прокуроров проводят обыски по адресам проживания и в арендованных квартирах фигурантов.

Более подробную информацию в ведомстве пообещали опубликовать позже.

В соцсетях тем временем публикуют информацию о том, что речь идет о группе молодых людей из Ивано-Франковска, которые переехали в Киев. Они устраивают вечеринки, «накачивают» девушек лекарственными препаратами, а затем снимают их обнаженными на видео без сознания, насилуют руками. Видео публикуют в закрытых группах и аккаунтах в соцсетях.