СБУ проводит обыски у нардепа от ОПЗЖ Столара

Служба безопасности Украины 1 февраля проводит обыски у столичного застройщика и народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Столара.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Детали обысков, как и их причины – пока неизвестны. Сам народный депутат пока тоже не комментировал следственные действия.

В августе прошлого года стало известно, что народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ, известный столичный застройщик Вадим Столар, за 6 месяцев не посетил ни одного заседания Верховной Рады и в то время жил на Лазурном берегу во Франции.