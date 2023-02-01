Экс-начальника департамента Минобороны разоблачили на растрате более ₴100 миллионов на закупке некачественных бронежилетов

СБУ разоблачила эксначальника департамента Минобороны на растрате более 100 миллионов гривен государственных средств.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

«Сотрудники СБУ разоблачили бывшего главу Департамента государственных закупок и поставку материальных ресурсов Министерства обороны Украины на растрате государственных средств», - сообщает СБУ.

По материалам следствия, чиновник закупил для ВСУ почти 3 тысячи бронежилетов более чем на 100 миллионов гривен. Впрочем, по данным нескольких независимых экспертиз, эти изделия не отвечают требованиям IV класса бронежилетов и не должны должным образом защитить украинских воинов.

По материалам СБУ, чиновник объявлен о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований); ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщается в телеграмм-канале.

Кроме того, информирует СБУ, служба проводит следственные действия по другим должностным лицам в секторе безопасности и обороны, которые могут быть причастны к противоправной деятельности и вредят госбезопасности. Этот комплекс мер направлен на укрепление обороноспособности Украины.

Мероприятия по разоблачению правонарушителей осуществляли следователи Главного следственного Управления СБУ и сотрудники Главного управления по противодействию системным угрозам управлению государством СБУ при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса генерального прокурора.

По данным СМИ, речь идет об экс-заместителе директора Департамента государственных закупок Минобороны Богдане Хмельницком.

Напомним, ранее опубликовали расследование, в котором Минобороны обвинили в закупке продуктов питания по завышенным ценам. Министр обороны Резников ответил , что злоупотреблений не было и услуги по питанию закупили по справедливым ценам. Он считает расследование манипулятивным и видит в нем попытку подорвать доверие западных партнеров к Украине.

23 января Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заслушал доклад министра обороны Алексея Резникова по поводу закупок питания для военных. НАБУ в рамках уголовного производства проверит законность действий Минобороны.

24 января заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку .

Соглашение с компанией «Актив компани» на 13 миллиардов гривен от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий . Летом прошлого года у него проводились обыски в рамках уголовного производства по хищениям на поставках амуниции для военных.

Минобороны уволило директора департамента закупок Богдана Хмельницкого , подписавшего скандальный договор на питание.