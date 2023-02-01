Экс-министра энергетики подозревают в «халатности», сэкономившей Фирташу ₴1,5 миллиарда

Государственное бюро расследований Украины сообщило бывшему министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику о подозрении в халатности, которая привела к потерям бюджета почти на 1,5 миллиарда гривен в пользу одного из газовых олигархов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

“По указанию главы министерства подчиненные заключали с бизнесменами заведомо убыточные для государства соглашения. В частности, в нарушение постановления Кабмина искусственно “списывали” коммерсантам средства за эксплуатацию государственного имущества”, - говорится в сообщении.

Бывшему министру сообщили о подозрении по части 2 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Судя по сообщению, Насалика обвиняют в действиях в пользу олигарха Дмитрия Фирташа. Насалик занимал должность министра энергетики и угольной промышленности в 2016-2019 годах.

Государственное бюро расследований в июне 2021 года провело масштабные обыски в облгазах и Министерстве энергетики из-за неуплаты 1,5 млрд грн за аренду государственных сетей. В 2017 году чиновники министерства заключили с 37 частными операторами договоры, в которых предусмотрено бесплатное пользование государственным имуществом. В госбюджет должно поступать 10% остаточной стоимости имущества, тогда как фактически облгазы пользовались газораспределительными системами бесплатно. По расчетам ГБР, за три года в результате указанных действий государству был нанесен ущерб на сумму 1,488 миллиарда гривен.