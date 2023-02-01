Обыски у Столара и в его компаниях связаны с легализацией средств Медведчука, – СБУ

Служба безопасности Украины провела ряд обысков у представителей строительных компаний Киева, подконтрольных одному из депутатов Верховной Рады от запрещенной партии «ОПЗЖ» (Вадима Столара – ред.). По убеждению следствия, эти коммерческие структуры были вовлечены в противоправные схемы легализации средств в интересах бывших депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Аналогичные схемы работали также в пользу других граждан россии и РБ, к которым были применены санкции СНБО, стран ЕС и США.

«Сейчас действия СБУ направлены на ликвидацию всех противоправных схем и каналов легализации финансовых активов, применяемых злоумышленниками. В частности, речь идет и о выкупе корпоративных прав украинских застройщиков разными оффшорами и российскими банками, и о направлении средств от продажи недвижимости на финансирование действий, наносящих ущерб государственной безопасности», - сообщили в СБУ.

Чтобы получить дополнительные доказательства преступной деятельности, правоохранители провели обыски по местам жительства должностных лиц и офисах строительных компаний.

Следственные действия проводились по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ст. 437 (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

▪️ ст.110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Следственные действия сотрудники СБУ проводили при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в августе прошлого года стало известно, что народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ, известный столичный застройщик Вадим Столар, за 6 месяцев не посетил ни одного заседания Верховной Рады и в то время проживал на Лазурном берегу во Франции.