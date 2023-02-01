Терроризировала и запугивала людей: В Киеве СБУ задержала транснациональную преступную организацию, которую возглавлял уголовник «Леший»

Служба безопасности нейтрализовала транснациональную преступную организацию, которая терроризировала и запугивала жителей столичного региона и задержала ее организаторов. Установлено, что группировка возглавлял криминальный авторитет по прозвищу «Леший», причастный к многочисленным рейдерским захватам столичных предприятий.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Также среди организаторов банды были двое российских граждан – выходцев из Северного Кавказа. Один из них находится под санкциями СНБО. Их деятельность могла привести к дестабилизации криминогенной ситуации в столичном регионе в интересах агрессора.

«В Киеве злоумышленники действовали под видом двух добровольческих формирований. По данным следствия, они систематически требовали деньги с местных предпринимателей, а в случае отказа применяли психологическое давление, насилие, уничтожали имущество и угрожали физической расправой. Зафиксировано более 10 эпизодов поджога автомобилей и объектов недвижимости пострадавших, а также нанесения им тяжелых телесных повреждений с применением оружия. Полученные деньги злоумышленники направляли в так называемый «общак», который на момент обыска составлял 354 тыс. долларов США», - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали «Лешого», двух россиян и еще троих активных участников преступной организации во время «выбивания» ими 80 тыс. долларов США из местного предпринимателя.

Во время обысков по местам нахождения фигурантов правоохранители обнаружили вещественные доказательства преступной деятельности. В настоящее время шести участникам преступной организации поставлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

▪️ ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 (вымогательство);

▪️ ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации действий фигурантов по ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины (установление или распространение преступного воздействия).

Продолжается расследование, чтобы привлечь к ответственности всех лиц, причастных к деятельности преступной группировки.

Спецоперацию проводили сотрудники Службы безопасности Украины и следователи полиции Киева при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.