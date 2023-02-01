В Николаеве будут судить группировку мошенников, которая похитила у банка 2 миллиона гривен

Николаевские следователи завершили расследование относительно группировки мошенников, которые присвоили более 2 миллионов гривен из средств банка.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В конце прошлого года разоблачили преступную организованную группу, в которую входили пятеро жителей Николаева в возрасте от 19 до 26 лет. Разоблачением занимались детективы следственного управления областной полиции при оперативном сопровождении сотрудников управления стратегических расследований и под процессуальным руководством областной прокуратуры.

По данным следствия, 20-летний житель Николаева организовал преступную схему по завладению имуществом банка и привлек к ней четырех своих знакомых. Фигуранты путем несанкционированного вмешательства в работу международных платежных систем и используя фиктивные транзакции от имени интернет-магазина, расположенного в США, завладели средствами одного из банковских учреждений. Злоумышленники провели более 20 таких мошеннических транзакций и завладели более чем 2 миллионами гривен банка.

В настоящее время обвинительный акт следователи и прокуроры направили в суд для принятия законного решения. За мошенничество злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.