В Вознесенске задержали 17-летнего рецидивиста за серийные угоны автомобилей

В Вознесенске полиция задержала 17-летнего злоумышленника, который только в декабре освободился из мест лишения свободы и угнал три автомобиля.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В течение двух недель в Вознесенское районное управление полиции поступали заявления от жителей города про угон машин. Проведя ряд розыскных мер, оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 17-летний парень, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Фигурант выбирал автомобили, которые находились на улице возле домов, проникал в салон и без помощи ключа заводил двигатель. Таким образом парень угнал три автомобиля. На них он катался по городу, пока не заканчивалось горючее в баке, после чего оставлял их на обочине дороги. Сейчас следователи объявили задержанному о подозрении. За совершенное ему грозит до восьми лет заключения.