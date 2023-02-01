НАБУ объявило подозрение бывшим топ-менеджерам из Минкульта, которые помогли незаконно продать государственную киностудию

НАБУ и САП сообщили семи лицам о подозрении в завладении недвижимостью госпредприятия «Национальная кинематека Украины» (бывшая государственная киностудия "Киевнаукфильм").

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Речь идет о 14 зданиях и сооружениях на окраине Киева. Примерная стоимость имущества – почти 42 млн грн. Благодаря усилиям антикоррупционных органов эти активы были возвращены государству. Среди подозреваемых:

- заместитель министра культуры Украины (2014-2019 гг.); - начальник управления Министерства культуры Украины (2017-2020 гг.) - первый заместитель генерального директора ГП «Национальная кинематека Украины» (2016-2019); - арбитражный управляющий – управляющий санацией ГП «НКУ» (2019-2020); - два организатора преступной схемы – бенефициарные владельцы ряда ООО; - руководитель ООО – покупатель имущественного комплекса ГП «НКУ».

Действия участников преступления квалифицированы по части 5 статьи 191 (присвоение имущества) и части 1 статьи 366 (служебный подлог) с учетом степени соучастия.

По версии следствия, в течение 2016-2019 организаторы преступной схемы разработали план, по которому под видом оздоровления (санации) НКУ, находившейся в тяжелом финансовом положении, планировали завладеть имуществом предприятия за бесценок. Для этого они привлекли должностных лиц Минкультуры и НКУ. Те согласовали согласованный незаконный план санации, и обеспечили победу в аукционе по продаже имущества заранее определенной компании, которая к тому же приобрела здания по заниженной цене.

На сегодняшний день Хозяйственный суд города Киева упразднил результаты аукциона по продаже имущества ГП «Национальная кинематека Украины». Законность и обоснованность решения подтвердил Верховный Суд. Так что госпредприятие получило возможность вернуть в собственность незаконно утраченную недвижимость, что и сделало.