Экс-замминистра обороны Шаповалова подозревают в том, что он лоббировал некачественные закупки на ₴1 миллиард

В ходе масштабных обысков сообщили о подозрении трем бывшим и нынешним чиновникам Министерства обороны.

Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин.

Экс-заместителю министра обороны (Вячеславу Шаповалову – ПН) сообщили о подозрении по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период. По данным следствия, он лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, закупке бронежилетов и других вещей для ВСУ низкого качества.

По данным ГБР, экс-замминистра лоббировал закупки бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд ВСУ низкого качества на общую сумму более 1 миллиарда гривен. Все договоры заключались по полной предоплате.

“Должностное лицо не только знало о фактах поставки некачественной продукции, но и оказывало давление на подчиненных для принятия некачественной продукции на военные склады и организации повторных проведений лабораторных испытаний бронепластин, которые не выдержали первичных испытаний. При этом он игнорировал обращение Командования Сил Логистики ВСУ о необходимости обеспечения надлежащего приемочного контроля качества продукции”, - говорится в сообщении.

Кроме того, бывшему и.о. директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины (Богдану Хмельницкому) сообщили о подозрении по факту растраты средств и препятствования законной деятельности ВСУ – он организовывал закупку некачественных бронежилетов.

Действующему чиновнику Минобороны сообщили о подозрении в завладении средствами в особо крупных размерах и служебном подлоге. Ранее, будучи заместителем директора предприятия ОПК, он заключил фиктивный договор с иностранной компанией о проведении осмотра, оценки технического состояния отремонтированных 4 двигателей и 2 главных редукторов к авиационной технике. "Украинская правда" пишет, что речь идет о бывшем заместителе председателя госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимире Терещенко. Подозрение Терещенко, являющемуся заместителем начальника управления координации внешнеэкономической деятельности Министерства обороны, объявлено по факту завладения им путем злоупотреблений и служебных подлогов государственными средствами в размере 1,34 миллиона долларов.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что со своей стороны по данным фактам проводят служебные проверки.