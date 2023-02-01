Руководство Департамента миграционной полиции «крышевало» сутенеров и бордели, - СБУ

СБУ разоблачила руководство Департамента миграционной полиции на масштабных схемах крышевания проституции.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

При содействии и.о. министра внутренних дел Игоря Клименко и руководства столичной полиции нейтрализовали организованную преступную группировку, которая действовала под руководством Департамента миграционной полиции Национальной полиции Украины.

Высокопоставленные чиновники наладили масштабные схемы «крышевания» проституции в Киеве и других регионах страны. Ежемесячно «доходы» организаторов нелегального бизнеса составляли более 50 миллионов гривен.

Сотрудники СБУ задержали заместителя начальника Департамента миграционной полиции, руководителя отдела профильного подразделения столичной полиции и еще 12 участников группировки. Чиновники «прикрывали» деятельность разветвленной сети мест разврата в Киеве. В такие «заведения» подбирали девушек от 18 до 30 лет с уязвимым психо-эмоциональным состоянием.

Кроме этого, они создали сеть специализированных групп в мессенджерах, в которых администраторы подыскивали гражданок для предоставления интимных услуг за деньги, в том числе эскорта. Сутенеры предлагали им поездки к клиентам в разных областях Украины, а также отправляли за границу. Стоимость «услуг» составляла от 500 до 10 тысяч долларов за ночь.

СБУ провела более 30 обысков по адресам пребывания фигурантов, в том числе в административных зданиях Национальной полиции Украины. На основании собранных доказательств более 20 лицам сообщено о подозрении.