Контрразведка СБУ задержала сотрудника Укроборонпрома, который шпионил в пользу россии

СБУ задержала сотрудника Укроборонпрома, работавшего на российскую военную разведку.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Контрразведка Службы безопасности предотвратила утечку секретной информации из одного из ведущих государственных предприятий, входящего в структуру Укроборонпрома. В результате спецоперации в Киеве задержан российский агент, получивший враждебную задачу устроиться в украинскую оборонную компанию для сбора разведданных в пользу России.

Сотрудники СБУ разоблачили его еще в начале разведывательно-подрывной деятельности и поэтапно задокументировали преступные действия. Фигурант скрыто собирал информацию об украинском вооружении, которое поступает подразделениям ВСУ на восточном и южном фронтах. Кроме того, злоумышленник готовил «отчеты» для оккупантов о последствиях российских ракетных ударов по столице. Для этого ездил по городу и фиксировал внешний облик украинских объектов после обстрелов.

Полученные сведения вражеский агент передавал через анонимные мессенджеры сотруднику главного управления международного военного сотрудничества министерства обороны рф. О полученных данных российское чиновник информировал представителей военной разведки россии.

В ходе обысков у задержанного обнаружили средства связи с материалами, подтверждающими его преступную деятельность. Спецоперацию проводили сотрудники СБУ Винницкой области по координации Департамента контрразведки Службы безопасности и процессуального руководства органов прокуратуры во взаимодействии с подразделением внутренней безопасности концерна «Укроборонпром».