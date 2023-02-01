Топ-менеджера ГОК, принадлежащего беглому олигарху Жеваго, подозревает в недоплате государству ₴2 миллиардов

Одному из топменеджеров Полтавского горно-обогатительного комбината, входящего в состав группы компаний Ferrexpo и принадлежащего украинскому беглому олигарху, сообщили о подозрении. Благодаря его действиям предприятие уклонилось от уплаты в госбюджет рентных платежей за пользование недрами месторождения железных руд на сумму около двух миллиардов гривен.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Бюро экономической безопасности Украины.

Следствие установило, что должностное лицо на протяжении 2018-2021 годов вносило ложные сведения в официальные документы предприятия. Это и повлекло нанесение значительных убытков государству.

Уголовное производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов); ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Выводы комплексных экспертиз, проведенных в ходе досудебного расследования, подтвердили сумму ущерба для госбюджета в два миллиарда гривен.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Служба безопасности продолжает устанавливать всех лиц, которые могут быть причастны к совершению правонарушения.

Полтавский ГОК принадлежит бывшему народному депутату, миллиардеру Константину Жеваго.

Напомним, как Жеваго, один из самых богатых людей Украины, задержан в гостинице Le К2. Жеваго и топ-менеджеры банка «Финансы и Кредит» подозреваются в растрате 113 миллионов долларов США, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка. В настоящее время наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц.

Французский суд 5 января решил уволить украинского миллиардера Константина Жеваго под залог накануне слушаний по его экстрадиции 19 января, когда будет рассматриваться вопрос о его выдаче Украине. Жеваго теперь не может покинуть Францию, должен сдать власти два своих паспорта, трижды в неделю появляться в местную полицию и отвечать на вызовы. В ОГП сообщали, что Украина передала Франции все документы для экстрадиции Жеваго.