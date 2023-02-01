Двух организаторов вечеринок, где издевались над девушками, задержали – им грозит до 7 лет тюрьмы

Полиция объявила подозрения и задержала организаторов вечеринок, где издевались над девушками.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Как известно, в Сети начали распространяться видео, где молодые люди употребляют алкоголь и обижают и унижают девушек. В соцсетях публиковали информацию о том, что речь идет о группе молодых людей из Ивано-Франковска, переехавших в Киев. Они устраивают вечеринки, «накачивают» девушек лекарственными препаратами, а затем снимают их обнаженными на видео без сознания, насилуют руками. Видео публикуют в закрытых группах и аккаунтах в соцсетях. 1 февраля полиция провела обыски у фигурантов.

Следует отметить, что после скандала один из организаторов вечеринок с сексуальным насилием заявлял, что не жалеет о своем поступке. Он и дальше записывал видео с оскорблениями и говорил, что «ничего ему не будет», передает ТСН.

В ходе обысков у злоумышленников изъяли вещи для создания порноконтента, мобильных телефонов, наличные деньги.

«В настоящее время два организатора беспредела задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Обеим фигурантам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 301 УК Украины по изготовлению, сбыту и распространению порнографических предметов. Следователи Киевщины обращаются в суд с ходатайством об избрании последним меры пресечения в виде содержания под стражей».

В прокуратуре добавили, что также указанные лица проверяются относительно причастности к мошенническим действиям во время сбора добровольных взносов на нужды ВСУ.

Досудебное расследование продолжается. В настоящее время устанавливаются другие потерпевшие от преступной деятельности фигуранты.