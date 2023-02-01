В Одессе чиновника ОВА задержали за вымогательство 60 тысяч долларов за выделение в аренду земли на побережье Дуная

Заместитель начальника одного из управлений Одесской областной военной администрации задержан за вымогательство 60 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Сообщается, что должностное лицо наладило масштабный преступный механизм получения денег от предпринимателей. За разные суммы взяток он предлагал коммерсантам свое содействие в «беспрепятственном» выделении земельных участков в южном регионе.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства от местного предпринимателя в 60 тысяч долларов.

За эту сумму он «гарантировал» бизнесмену выделение в аренду двух земельных площадей на побережье Дуная.

Правоохранители задержали чиновника возле административного здания областной военной администрации во время получения им первой части взятки в размере 40 тысяч долларов.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками СБУ Одесской области совместно с детективами НАБУ и следователями Нацполиции в Одесской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.