На Киевщине воспитательницу детского дома задержали за пытки детей

В Киевской области объявили подозрение воспитательнице детского дома по факту пыток детей (ч. 1, 2 ст. 127 УК Украины). Женщину задержали.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемая по договоренности с опекуном исполняла обязанности воспитателя в детском доме. Между женщиной и двумя детьми периодически возникали недоразумения из-за несоблюдения установленных ею правил проживания.

Установлено, что подозреваемая позвала 11-летнюю девочку в одну из комнат дома и нанесла ей не менее 25 ударов ладонью в разные части тела. Чтобы запугать других детей, она также избила прутом 9-летнюю воспитанницу дома.

Пострадавшие девочки и еще 17 детей, которые находились на попечении и проживали в доме, изъяты. Они находятся в больнице, их осмотрят медики.

Женщина задержана в порядке статьи 208 УПК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании ей меры пресечения.