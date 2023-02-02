Главу Харьковского админсуда за взяточничество наказали пятью годами тюрьмы

Председателя Харьковского окружного административного суда Ольгу Панченко за взяточничество приговорили к пяти годам лишения свободы.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Установлено, что в сентябре 2020 года она предложила взятку своей подчиненной – судье, которая рассматривала административное дело представителя коммерческой структуры.

За 3 тысячи долларов руководительница требовала принять «необходимое» для предпринимателя судебное решение по земельному спору.

В том же году сотрудники СБУ совместно с НАБУ и САП задержали главу суда на рабочем месте при передаче всей суммы неправомерной выгоды.

В мае 2021 года Высший совет правосудия временно отстранил судью от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

В дальнейшем по материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд признал фигурантку виновной по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (высказывание предложения и предоставление неправомерной выгоды за принятие решения другим судьей) и назначил наказание в виде 5 лет заключения с лишением права занимать должность судьи сроком на 3 года.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.