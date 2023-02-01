В Днепре обезвредили преступную группировку, терроризировавшую местных жителей

Служба безопасности нейтрализовала в Днепре криминальную группировку, которая терроризировала и пыталась держать в страхе местных жителей.

Об этом сообщает СБУ.

Для этого злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации с гражданами, а затем выбивали из них деньги за «разрешение спора».

«В случае отказа применяли психологическое давление, насилие и угрожали физической расправой, в том числе близким родственникам потерпевших», - уточнили в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленниками 8 тысяч долларов с местного жителя.

В ходе следственно-оперативных действий правоохранители задержали трех представителей так называемой «силовой блок» группировки во время передачи им части денег от потерпевшего.

По данным следствия, все они ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.

В ходе обысков по месту нахождения фигурантов обнаружили оружие и деньги, полученные преступным путем.

Трем задержанным сообщено о подозрении части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к деятельности группировки.