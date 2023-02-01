ГБР и СБУ задержали подрядчиков, поставлявших в армию продукты по завышенным ценам

ГБР и СБУ разоблачили и задержали преступную группу, присвоившую средства, выделенные на питание военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.

ГБР расследует деятельность фирм, среди прочего поставлявших яйца по завышенным ценам для Минобороны. Придумывали махинаторы и другие схемы – в финансово-хозяйственные документы вносились ложные данные по получению воинской частью продуктов, когда на самом деле ничего не поставлялось. Потом «виртуальные» продукты «списывали» – якобы их употребили солдаты.

ГБР задержало преступную группу из 5 человек, в состав которой входили представители предприятий-поставщиков и военные, отвечающие за обеспечение одной из воинских частей ВСУ. Также задержан военнослужащий, который вел «черную бухгалтерию» махинаторов. Сумма установленного ущерба от деятельности этой группы в настоящее время достигает более 4,6 миллиона гривен. "Сэкономленные" средства участники схемы делили между собой.

В ходе обысков изъяты черная бухгалтерия, записи, незаконное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, более 1 миллиона гривен наличными. В настоящее время задержанным готовятся сообщения о подозрении.

Напомним, что 1 февраля ГБР сообщило о подозрении недавно уволенному заместителю министра обороны Украины Вячеславу Шаповалову, который отвечал за тыловое обеспечение. Он лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупки бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд ВСУ низкого качества на общую сумму более 1 млрд. грн. Все договоры заключались по полной предоплате.