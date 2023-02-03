Экс-замминистра и бывший мэр Черноморска незаконно вывели из госсобственности землю в порту, - Офис Генпрокурора

Четверо бывших чиновников подозреваются в том, что они вывели из государственной собственности землю в портовой акватории Черноморского филиала АМПУ.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины..

Среди подозреваемых бывшие: заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, городской голова Черноморска, заместитель начальника отдела в Новомосковском районе Главного управления Госгеокадастра в Днепропетровской области и начальник отдела Государственного агентства водных ресурсов Украины. Им инкриминирован служебный подлог и злоупотребление властью или служебным положением (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, частное предприятие с участием должностных лиц Черноморского городского совета, Государственного агентства водных ресурсов Украины и Госгеокадастра разработало и реализовало схему вывода из государственной собственности земельного участка площадью 0,8 га, находящегося в портовой акватории Черноморского филиала АМПУ. Они безосновательно передали земельный участок компании, причинив государству почти 25 миллионов гривен ущерба.

Разработанная ими документация по землеустройству на этот земельный участок не отвечает требованиям законодательства, поскольку полномочия по распоряжению землей закреплены за Кабинетом министров Украины.